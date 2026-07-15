Marché des créateurs de Rothéneuf Avenue de la Varde Saint-Malo
dimanche 2 août 2026 · Avenue de la Varde · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Marché des créateurs de Rothéneuf
Avenue de la Varde Aire du Nicet Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
120 créateurs, artistes, artisans d’art, producteurs seront au rendez-vous.
Mode, déco maison et jardin, bienêtre, produits artisanaux.
Qualité, originalité, choix sont les maîtres mots.
Restauration sur place. .
Avenue de la Varde Aire du Nicet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 82 04 26
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English :
L’événement Marché des créateurs de Rothéneuf Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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