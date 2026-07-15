Marché des créateurs de Rothéneuf Avenue de la Varde Saint-Malo

dimanche 2 août 2026 · Avenue de la Varde · Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Marché des créateurs de Rothéneuf

Avenue de la Varde Aire du Nicet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

120 créateurs, artistes, artisans d’art, producteurs seront au rendez-vous.

Mode, déco maison et jardin, bienêtre, produits artisanaux.

Qualité, originalité, choix sont les maîtres mots.

Restauration sur place. .

Avenue de la Varde Aire du Nicet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 82 04 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché des créateurs de Rothéneuf Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel