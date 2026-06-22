Théâtre d’ombres Intra-Muros Saint-Malo
Théâtre d’ombres Intra-Muros Saint-Malo mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Malo
Théâtre d’ombres
Intra-Muros 12 Rue de la Corne de Cerf Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15 18:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Au programme du Théâtre d’ombres 3 histoires en théâtre d’ombres à destination d’enfants (à partir de 5 ans) mais qui peuvent être vues et appréciées à tout âge.
Pour commencer 2 contes d’Andersen La petite marchande d’allumettes et Les habits neufs de l’Empereur. Deux histoires bien connues dont la portée morale, philosophique ou spirituelle touche tout un chacun.
Pour finir la représentation, nous proposerons une adaptation du mythe Orphée et Eurydice dans une mise en ombres adaptée à un jeune public.
À l’issue de la séance, ceux qui le souhaitent pourront passer derrière l’écran pour voir et comprendre comment le théâtre d’ombres fonctionne. .
Intra-Muros 12 Rue de la Corne de Cerf Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 70 91 02
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English :
L’événement Théâtre d’ombres Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-22 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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