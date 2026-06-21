EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo
dimanche 12 juillet 2026 · Maison du Québec, Intra-Muros · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Laissez-vous emporter pour un voyage au cœur des glaces, à la découverte de la vie dans le Grand Nord. Partez à la rencontre de ses habitants, de leurs façons de vivre et de voir le monde.
Cap sur les régions polaires et les villages les plus septentrionaux du monde. .
Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32
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English :
L’événement EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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