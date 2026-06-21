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EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo

dimanche 12 juillet 2026 · Maison du Québec, Intra-Muros · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison du Québec, Intra-Muros
Adresse
2 Place du Québec
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Laissez-vous emporter pour un voyage au cœur des glaces, à la découverte de la vie dans le Grand Nord. Partez à la rencontre de ses habitants, de leurs façons de vivre et de voir le monde.

Cap sur les régions polaires et les villages les plus septentrionaux du monde.   .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32 

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English :

L’événement EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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