EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Maison du Québec, Intra-Muros Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Laissez-vous emporter pour un voyage au cœur des glaces, à la découverte de la vie dans le Grand Nord. Partez à la rencontre de ses habitants, de leurs façons de vivre et de voir le monde.

Cap sur les régions polaires et les villages les plus septentrionaux du monde. .

Maison du Québec, Intra-Muros 2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

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English :

L’événement EMBARQUEZ POUR LE GRAND NORD Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel