Séance de gym suédoise en plein air Rue Maurice Noguès Saint-Malo
Séance de gym suédoise en plein air Rue Maurice Noguès Saint-Malo samedi 11 juillet 2026.
Saint-Malo
Séance de gym suédoise en plein air
Rue Maurice Noguès Parc de la Briantais Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22
Chaque cours est un cocktail vitaminé de cardio, renforcement musculaire et stretching, le tout sur des musiques entraînantes !
Prévoir des baskets, une bouteille d’eau et un tapis de sol.
Sans inscription préalable mais annulé en cas de pluie. .
Rue Maurice Noguès Parc de la Briantais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 80 89 05
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English :
L’événement Séance de gym suédoise en plein air Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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