Séance de gym suédoise en plein air Rue Maurice Noguès Saint-Malo samedi 11 juillet 2026.

Saint-Malo

Séance de gym suédoise en plein air

Rue Maurice Noguès Parc de la Briantais Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22

Chaque cours est un cocktail vitaminé de cardio, renforcement musculaire et stretching, le tout sur des musiques entraînantes !

Prévoir des baskets, une bouteille d’eau et un tapis de sol.

Sans inscription préalable mais annulé en cas de pluie. .

Rue Maurice Noguès Parc de la Briantais Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 46 80 89 05

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English :

L’événement Séance de gym suédoise en plein air Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel