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LES RÉCITS DE SOI POUR CRÉER UN COMMUN Saint-Malo

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
2 Place du Québec
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

LES RÉCITS DE SOI POUR CRÉER UN COMMUN

2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Comment parler de soi tout en restant tendu vers l’autre ? L’autrice Natalie Plaat nous propose d’aborder la littérature qui parle de soi comme d’un tremplin vers l’autre et non comme un repli, tel un refuge qui se transforme en point de contact.
Dire je devient une manière d’ouvrir un espace où l’expérience singulière rejoint celle des autres.   .

2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32 

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English :

L’événement LES RÉCITS DE SOI POUR CRÉER UN COMMUN Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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