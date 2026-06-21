Informations pratiques

Saint-Malo

LES RÉCITS DE SOI POUR CRÉER UN COMMUN

2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Comment parler de soi tout en restant tendu vers l’autre ? L’autrice Natalie Plaat nous propose d’aborder la littérature qui parle de soi comme d’un tremplin vers l’autre et non comme un repli, tel un refuge qui se transforme en point de contact.

Dire je devient une manière d’ouvrir un espace où l’expérience singulière rejoint celle des autres. .

2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32

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English :

L’événement LES RÉCITS DE SOI POUR CRÉER UN COMMUN Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel