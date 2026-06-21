DANSE CONTEMPORAINE AZIZA LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT Saint-Malo
DANSE CONTEMPORAINE AZIZA LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT Saint-Malo vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Malo
DANSE CONTEMPORAINE AZIZA LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT
2 Place du Québec Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
À travers une performance de danse contemporaine, Julianne Decerf explore un corps habité par ses ancêtres.
Entre mémoire intime et histoire collective, AZIZA déploie une enquête sensible sur les traces, les fractures et les métissages qui habitent le mouvement. Un solo incarné où le corps devient territoire, archive vivante et espace de transformation. .
2 Place du Québec Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 34 32
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English :
L’événement DANSE CONTEMPORAINE AZIZA LA MÉMOIRE EN MOUVEMENT Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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