Saint-Malo

Exposition Georges Rouault retour à Saint-Malo

9 boulevard de la Tour-d’Auvergne Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03

Dès le 11 juillet, et pour tout l’été, une cinquantaine de lithographies et de gravures de Georges Rouault seront exposées au Centre Cristel Éditeur d’Art à Saint-Malo. Un bel hommage à ce maître de l’art contemporain admiré pour ses compositions religieuses et ses peintures sur le cirque, venu poser son chevalet à Saint-Malo en avril 1932. .

9 boulevard de la Tour-d’Auvergne Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 19 53

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L’événement Exposition Georges Rouault retour à Saint-Malo Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel