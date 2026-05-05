Visite nocturne de la cité corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo

Saint-Malo

Visite nocturne de la cité corsaire

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19

Un petit tour dans la cité corsaire de nuit ? et si vous tentiez l’aventure ? Découvrez tous les secrets de la ville durant cette visite en soirée et profitez d’un magnifique coucher de soleil sur les remparts. Qui sait, peut-être croiserez-vous les fameux chiens du guet ?

Groupe limité à 35 personnes. Visite en français. Durée de la visite 1h30 à 1h45 maximum

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00

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English : Visite nocturne de la cité corsaire

L’événement Visite nocturne de la cité corsaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel