Visite nocturne de la cité corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo
Visite nocturne de la cité corsaire Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo lundi 13 juillet 2026.
Saint-Malo
Visite nocturne de la cité corsaire
Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-08-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19
Un petit tour dans la cité corsaire de nuit ? et si vous tentiez l’aventure ? Découvrez tous les secrets de la ville durant cette visite en soirée et profitez d’un magnifique coucher de soleil sur les remparts. Qui sait, peut-être croiserez-vous les fameux chiens du guet ?
Groupe limité à 35 personnes. Visite en français. Durée de la visite 1h30 à 1h45 maximum
Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels
Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .
Esplanade Saint-Vincent Départ de l’Office de Tourisme Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 825 13 52 00
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English : Visite nocturne de la cité corsaire
L’événement Visite nocturne de la cité corsaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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