Eclipse solaire Saint-Malo
mercredi 12 août 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Eclipse solaire
Bastion de la Hollande Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:15:00
fin : 2026-08-12 21:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Évènement céleste à ne pas manquer ! En France, plus de 90 % du soleil sera occulté dans tout le pays, 94 % en Bretagne. Le ciel s’assombrira quelques minutes en plein jour. Ce phénomène rare et fascinant pourrait bien infl uencer votre destination estivale !
L’observation devra se faire avec des lunettes spéciales éclipse certifiées. .
Bastion de la Hollande Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45
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English :
L’événement Eclipse solaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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