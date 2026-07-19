Informations pratiques

Saint-Malo

Eclipse solaire

Bastion de la Hollande Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:15:00

fin : 2026-08-12 21:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Évènement céleste à ne pas manquer ! En France, plus de 90 % du soleil sera occulté dans tout le pays, 94 % en Bretagne. Le ciel s’assombrira quelques minutes en plein jour. Ce phénomène rare et fascinant pourrait bien infl uencer votre destination estivale !

L’observation devra se faire avec des lunettes spéciales éclipse certifiées. .

Bastion de la Hollande Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement Eclipse solaire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-19 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel