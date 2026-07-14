Informations pratiques

Saint-Malo

Visite Les vestiges d’Alet à Saint-Malo

Quai Sébastopol Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 15:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Entre terre et mer, partez comme un archéologue sur les traces de l’Antiquité et du Moyen-Âge.

Proposée par le Centre régional d’archéologie d’Alet

Visites guidées d’une durée de 1h30 .

Quai Sébastopol Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite Les vestiges d’Alet à Saint-Malo Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel