Visite guidée de la Cité corsaire Office de Tourisme Saint-Malo

Berceau de corsaires et d’hommes illustres, Saint-Malo est synonyme d’aventures et de voyages. Port incontournable aux 17e et 18e siècles, la ville est animée depuis 1590 par un souffle d’indépendance dont la devise officieuse est Ni Français, ni Breton, Malouin suis .

Groupe limité à 35 personnes. Visite en français. Durée de la visite: 1h30

Les animaux ne sont pas admis. Ces visites sont réservées aux individuels.

Départ de visite à l’heure précisée lors de la réservation, merci de passer en amont à l’Office de Tourisme pour le retrait de vos autocollants.

Tarifs adulte à partir de 12 ans 10€ enfant de 8 à 11 ans 5€ gratuit pour les moins de 8 ans

Réservation obligatoire ci-dessous (bouton Réservez ) et auprès de nos bureaux d’information touristique (dans la limite des places disponibles). .

