La Nuit des Galeries dans les divers quartiers malouins Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

La Nuit des Galeries

dans les divers quartiers malouins Galeries et ateliers d’Art de Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

C’est une jolie parenthèse au cœur de l’été, l’occasion privilégiée de franchir les portes des nombreuses galeries et ateliers d’art, Intra-Muros et ses quartiers (Paramé, Rocabey, St-Servan)

Cette soirée originale et conviviale attire chaque année un public nombreux, en quête d’émotions et de rencontres avec les artistes et les galeristes… .

dans les divers quartiers malouins Galeries et ateliers d’Art de Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 20 86 03

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English :

L’événement La Nuit des Galeries Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel