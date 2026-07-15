La Nuit des Galeries dans les divers quartiers malouins Saint-Malo
samedi 18 juillet 2026 · dans les divers quartiers malouins · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
La Nuit des Galeries
dans les divers quartiers malouins Galeries et ateliers d’Art de Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
C’est une jolie parenthèse au cœur de l’été, l’occasion privilégiée de franchir les portes des nombreuses galeries et ateliers d’art, Intra-Muros et ses quartiers (Paramé, Rocabey, St-Servan)
Cette soirée originale et conviviale attire chaque année un public nombreux, en quête d’émotions et de rencontres avec les artistes et les galeristes… .
dans les divers quartiers malouins Galeries et ateliers d’Art de Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 20 86 03
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English :
L’événement La Nuit des Galeries Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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