JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU Tour Bidouane Saint-Malo
samedi 18 juillet 2026 · Tour Bidouane · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU
Tour Bidouane Passage de la Poudrière Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
À travers une exposition de photographies rares et intimes, Frank Loriou célèbre la mémoire de Jean-Louis Murat, artiste aussi libre qu’insaisissable disparu en 2023.
Témoignage de plus de vingt ans de complicité, ces images dévoilent un Murat tour à tour énigmatique et profondément ancré dans ses paysages. L’exposition s’accompagne de la parution du livre Jean-Louis Murat Photorama et met en lumière une collaboration artistique hors du commun. .
Tour Bidouane Passage de la Poudrière Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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