JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU Tour Bidouane Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU

Tour Bidouane Passage de la Poudrière Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

À travers une exposition de photographies rares et intimes, Frank Loriou célèbre la mémoire de Jean-Louis Murat, artiste aussi libre qu’insaisissable disparu en 2023.

Témoignage de plus de vingt ans de complicité, ces images dévoilent un Murat tour à tour énigmatique et profondément ancré dans ses paysages. L’exposition s’accompagne de la parution du livre Jean-Louis Murat Photorama et met en lumière une collaboration artistique hors du commun. .

Tour Bidouane Passage de la Poudrière Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement JEAN-LOUIS MURAT PHOTORAMA PAR FRANK LORIOU Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel