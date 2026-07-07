Informations pratiques

Saint-Malo

Braderie de Saint-Malo intra-muros

Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Profitez de la grande braderie des commerçants d’Intra-Muros ! Durant deux jours, les boutiques prennent l’air et vous proposent une sélection d’articles à prix réduits. .

Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Braderie de Saint-Malo intra-muros Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel