Informations pratiques

Saint-Malo

RENDEZ-VOUS CHEZ JACQUES CARTIER

Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Rendez-vous chez Jacques Cartier, voici le programme de cette journée du lundi 20 juillet 2026

• 14 h Visite familles Visite guidée spécialement adaptée aux enfants (8-12 ans)

Tarifs 7 € adulte 3 € 50 enfant gratuit de 8 ans Sur réservation 02 99 40 97 73

• 15 h 30 Atelier Calligraphie Venez découvrir l’art de l’écriture au XVIe siècle avec l’atelier d’initiation à la calligraphie.

• 16 h 45 Atelier matelotage Vous avez plutôt l’âme d’un marin ? Participez à l’atelier d’initiation au matelotage, les nœuds n’auront plus de secret pour vous.

Ateliers sur réservation 02 99 40 97 73 Pour les 8-12 ans

Ateliers gratuits pour les visiteurs du manoir

• 14 h 30-18 h Après-midi jeux Le temps d’un après-midi, la cour du manoir Jacques Cartier se transforme en un immense terrain de jeux. Stratégie, hasard ou adresse, ils nous en apprennent davantage sur la manière de vivre à l’époque de Jacques Cartier. Alors venez vous raconter au manoir. Accès libre et gratuit. Infos 02 99 40 97 73 .

Rue David Mac Donald Stewart Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 97 73

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L’événement RENDEZ-VOUS CHEZ JACQUES CARTIER Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel