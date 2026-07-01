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AGENDA · Saint-Malo

Du sable dans la botte Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

mardi 21 juillet 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre Chateaubriand
Adresse
6 Rue Grout de Saint-Georges
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Du sable dans la botte

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-30 2026-08-04

Juin 1940 à Saint-Malo Gwenn, Netty et Erwann vivent l’Occupation entre restrictions, soldats allemands et bombardements. Entre humour et péripéties, le spectacle plonge dans le quotidien des Malouins de 1940 à 1944.

Durée 1h05
Avec Anne Watremetz, Fanny Savinel et Pierre Watremetz
Spectacle tout public historique à partir de 8 ans   .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61 

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English :

L’événement Du sable dans la botte Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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