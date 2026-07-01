Du sable dans la botte Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Du sable dans la botte

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-30 2026-08-04

Juin 1940 à Saint-Malo Gwenn, Netty et Erwann vivent l’Occupation entre restrictions, soldats allemands et bombardements. Entre humour et péripéties, le spectacle plonge dans le quotidien des Malouins de 1940 à 1944.

Durée 1h05

Avec Anne Watremetz, Fanny Savinel et Pierre Watremetz

Spectacle tout public historique à partir de 8 ans .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Du sable dans la botte Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel