Informations pratiques

Saint-Malo

CONCERT WYLL

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:45:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Auteur compositeur breton, passionné et sincère, Wyll captive toutes les générations avec sa voix timbrée chargée d’humanité, son flow, sa plume, sa fibre fédératrice !

Sur scène, ce jeune poète urbain nous transperce l’âme. Avec ses prods percutantes, il fait résonner les mots et les cœurs sur des musiques pop et solaires. Une pop au service des gens pour a ronter la vie avec courage et énergie. .

Esplanade Saint-Vincent Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 03 45

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English :

L’événement CONCERT WYLL Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-27 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel