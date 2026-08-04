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AGENDA · Le Havre

Concert Cap à l’Est Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

samedi 13 mars 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
11:00:00
Lieu
Théâtre de l'Hôtel de Ville
Adresse
Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Concert Cap à l’Est

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 11:00:00
fin : 2027-03-13

Date(s) :
2027-03-13

Le samedi 13 mars 2027 à 11h et 20h, le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille Cap à l’Est , un concert proposé par le conservatoire Arthur Honegger, avec une séance relax à 11h.

Durée 45 min / 1h
Tout public
Réservation obligatoire   .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74 

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English : Concert Cap à l’Est

L’événement Concert Cap à l’Est Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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