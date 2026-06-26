Informations pratiques

Assérac

Concert Caramiel

6 rue de la Ruche Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’été musical s’installe chez Marcelino et donne rendez-vous aux amateurs de musique pour une soirée conviviale en plein air.

Ce soir, découvrez Caramiel, un duo porté par Marion et Diego, qui mêle avec sensibilité chansons originales et influences pop, funk, soul et reggae. Leur univers chaleureux et sincère invite au voyage à travers des compositions inspirées du quotidien, des rencontres et des émotions partagées.

Une occasion de profiter de l’ambiance estivale tout en se laissant porter par le rythme de la musique live. .

6 rue de la Ruche Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 53 62 24 01

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English :

L’événement Concert Caramiel Assérac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44