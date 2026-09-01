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AGENDA · Les Andelys

Concert Carbon Copy Salle des fêtes Les Andelys

vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes · Les Andelys

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
28 avenue du Général de Gaulle
Ville
27700 Les Andelys
Département
Eure
Tarif

Les Andelys

Concert Carbon Copy

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

L’OCLA organise un concert le vendredi 25 septembre et accueille le groupe Carbon Copy avec un répertoire de chansons internationales et françaises interprétées dans une ambiance festive pop-rock-funk.   .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75  ocla2@orange.fr

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English : Concert Carbon Copy

L’événement Concert Carbon Copy Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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