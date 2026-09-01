Concert Carbon Copy Salle des fêtes Les Andelys

vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes · Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Concert Carbon Copy

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’OCLA organise un concert le vendredi 25 septembre et accueille le groupe Carbon Copy avec un répertoire de chansons internationales et françaises interprétées dans une ambiance festive pop-rock-funk. .

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 ocla2@orange.fr

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English : Concert Carbon Copy

L’événement Concert Carbon Copy Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération