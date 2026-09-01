Concert Carbon Copy Salle des fêtes Les Andelys
vendredi 25 septembre 2026 · Salle des fêtes · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Concert Carbon Copy
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
L’OCLA organise un concert le vendredi 25 septembre et accueille le groupe Carbon Copy avec un répertoire de chansons internationales et françaises interprétées dans une ambiance festive pop-rock-funk. .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 71 04 75 ocla2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Carbon Copy
L’événement Concert Carbon Copy Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Grand déballage des Andelys Les Andelys 12 septembre 2026
- Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys 12 septembre 2026
- Exposition : Les Andelys et ses peintres, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys 18 septembre 2026
- Exposition : le monde flottant de Claude Monet, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys 18 septembre 2026
- Exposition : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys 19 septembre 2026