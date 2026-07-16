Exposition : le monde flottant de Claude Monet, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys
vendredi 18 septembre 2026 · Musée Nicolas Poussin · Les Andelys
Informations pratiques
Exposition : le monde flottant de Claude Monet 18 – 20 septembre Musée Nicolas Poussin Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En hommage à Claude Monet,
l’artiste italienne Daniela Capaccioli nous invite à découvrir son univers onirique et nous propose une déambulation écologique dans le jardin du musée Nicolas Poussin des Andelys.
Claude Monet a su capter les vibrations de la lumière, restituant dans ses tableaux des paysages où ciel, terre et eau se fondent pour créer un espace harmonieux. Le jardin du musée Nicolas Poussin propose aux visiteurs un moment de calme, leur permettant de se ressourcer suite à la visite de la riche collection d’objets et de tableaux. Le jardin est transformé en jardin aquatique insolite où les nénuphars géants aux longues tiges sortent de l’eau pour venir à la rencontre du visiteur. La transparence des sculptures en treillis crée cette fusion avec la nature qui les accueille.
Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde, 27700 Les Andelys, France Les Andelys 27700 Lyon 1er Arrondissement Eure Normandie 33232543178 https://www.ville-andelys.fr/nicolas-poussin Le musée Nicolas Poussin est situé dans une ancienne demeure bourgeoise datée du XVIIIe siècle. Il retrace l’histoire de la ville des Andelys de la période préhistorique aux activités industrielles du XXème siècle.
Les collections exposées sont composées d’objets très divers, et abordent plusieurs disciplines telles que les Beaux-Arts, les arts décoratifs, l’archéologie, l’histoire industrielle, l’histoire et l’ethnologie locale. A proximité de la gare routière.
En hommage à Claude Monet,
©musée Nicolas Poussin
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