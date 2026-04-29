Les Andelys

Grand déballage des Andelys

Centre-ville Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Le Grand Déballage des Andelys, un événement populaire et festif qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2026 dans le centre-ville.

Une tradition qui perdure, mais qui se réinvente, depuis sa première édition en 1967, la Foire à tout des Andelys est devenue un événement incontournable, réunissant chaque année habitants, chineurs et visiteurs dans une ambiance conviviale et populaire. En 2025, cette nouvelle édition se transforme et devient le Grand Déballage des Andelys , une édition inédite, festive et accessible à tous !

Cette nouvelle formule, au cœur du centre-ville, promet un week-end de festivités, de découvertes et de bonne humeur. L’occasion parfaite de vivre une immersion dans le passé tout en profitant de l’atmosphère joyeuse et festive qui fait la réputation de la foire depuis près de 60 ans. .

Centre-ville Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16 granddeballage@ville-andelys.fr

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English : Grand déballage des Andelys

L’événement Grand déballage des Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération