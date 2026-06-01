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CONCERT CARNET NOMADE Chemin de la Grangette Sepx

CONCERT CARNET NOMADE Chemin de la Grangette Sepx vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Chemin de la Grangette

Adresse : BRASSERIE LA COMMINGEOISE

Ville : 31360 Sepx

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Sepx

CONCERT CARNET NOMADE

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Concert organisé par la brasserie la Commingeoise avec un repas.
Soirée pizza animée d’un répertoire Jazz, Latino, Afro saxophone, guitare, harmonica et chant et bien sur dégustations de nos bonnes bières de la brasserie !   .

Chemin de la Grangette BRASSERIE LA COMMINGEOISE Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Concert organized by brasserie la Commingeoise with a meal.

L’événement CONCERT CARNET NOMADE Sepx a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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