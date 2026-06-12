CONCERT CARTE BLANCHE À FRANCINE GUILHEM Agde
CONCERT CARTE BLANCHE À FRANCINE GUILHEM Agde dimanche 14 juin 2026.
Agde
CONCERT CARTE BLANCHE À FRANCINE GUILHEM
rue Saint Sever Agde Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les grands airs sacrés du XIII au XXIe siècle. Un voyage musical et choral au fil des siècles pour redécouvrir les grandes oeuvres qui ont traversé les époques et sont devenues les “tubes” du classique.
Un très bon moment en perspective en compagnie des choeurs, des musiciens et des solistes.
avec:
l’Ensemble Vocal et Instrumental de Montpellier et l’Ensemble Vocal Mélopoïa d’Agde,
direction Francine Guilhem et Franck Foncouberte
solistes, Nathalie Cases mezzo-soprano, Fréderik Fournier, baryton .
rue Saint Sever Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
Great sacred arias from the 13th to the 21st century. A musical and choral journey through the centuries to rediscover the great works that have stood the test of time and become the ?hits? of classical music.
L’événement CONCERT CARTE BLANCHE À FRANCINE GUILHEM Agde a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34
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