Agde

BALADE VIGNES ET CANAL

Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26

Balade Vignes et Canal à AGDE. 30 ans de classement UNESCO du Canal du Midi.

Le Canal et le vin, une longue histoire ! Découvrez avec une guide conférencière le Canal du Midi, les bords de l’Hérault, et terminez par les vignes et une dégustation de vins locaux.

Petits groupes, convivialité. (Min. 5 pers., Max. 15 personnes).

Pour individuels, et pour groupes sur demande. Sur réservation.

Dégustation au caveau Richemer. .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 71 23 16 70 baladessingulieres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vignes et Canal walk in AGDE. 30 years of UNESCO classification of the Canal du Midi.

L’événement BALADE VIGNES ET CANAL Agde a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34