BALADE VIGNES ET CANAL Agde
BALADE VIGNES ET CANAL Agde vendredi 19 juin 2026.
Agde
BALADE VIGNES ET CANAL
Agde Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26
Balade Vignes et Canal à AGDE. 30 ans de classement UNESCO du Canal du Midi.
Le Canal et le vin, une longue histoire ! Découvrez avec une guide conférencière le Canal du Midi, les bords de l’Hérault, et terminez par les vignes et une dégustation de vins locaux.
Petits groupes, convivialité. (Min. 5 pers., Max. 15 personnes).
Pour individuels, et pour groupes sur demande. Sur réservation.
Dégustation au caveau Richemer. .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 71 23 16 70 baladessingulieres@orange.fr
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English :
Vignes et Canal walk in AGDE. 30 years of UNESCO classification of the Canal du Midi.
L’événement BALADE VIGNES ET CANAL Agde a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 ADT34
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