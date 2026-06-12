FÊTE DE LA MUSIQUE AGDE-CAP D’AGDE GRAU D’AGDE -TAMARISSIÈRE Agde dimanche 21 juin 2026.

Agde

FÊTE DE LA MUSIQUE AGDE-CAP D’AGDE GRAU D’AGDE -TAMARISSIÈRE

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Les différents quartiers de la Ville d’Agde s’animent de musique aux multiples sonorités pop rock, jazz, flamenco, funk, musette, variété… chacun pourra trouver son style.

Le Cap d’Agde

18h00 > 20h00 Zabele Samba, déambulation de percussions brésiliennes. Rambla du Soleil et quais du Centre-port

19h00 > 21h00 Peña Colada, une banda festive en déambulation. Village Naturiste (accès règlementé)

21h00 Octopus, reprises de variétés internationales. Quai Saint-Martin

21h30 Sylvie Maubert, un incontournable des bals musettes et populaires. Vieux-Port

21h30 Les Oreilles de velours, reprises de variétés internationales. Mail de Rochelongue

21h30 Joe King Carasco, surnommé le roi du rock tex-mex, cet artiste crée un style unique à la frontière du pop rock et du latino. Place du Môle

Chabadass Trio

Agde

21h00 scène ouverte 22h00 > minuit animation DJ. Place du Jeu de Ballon. Infos Centre socio culturel 04 67 76 90 52

21h30 Brice Band Blues, un voyage vers le Bayou profond avec la voix rocailleuse de Brice. Place de la Marine

21h30 Pop and Roll, trio pop rock. Place Jean Jaurès

Le Grau d’Agde

21h30 Chabadass Trio, reprise des tracks Pop, Funk et Blues de ces dernières décennies. Place de la République des Mûriers

La Tamarissière

21h30 Les Geckos, de grands standards internationaux aux sonorités pop rock .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 60 00

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English :

The various districts of the town of Agde come alive with a wide variety of music: pop rock, jazz, flamenco, funk, musette, variety… there’s something for everyone.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE AGDE-CAP D’AGDE GRAU D’AGDE -TAMARISSIÈRE Agde a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34