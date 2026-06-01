JOUTES LANGUEDOCIENNES Agde
JOUTES LANGUEDOCIENNES Agde samedi 20 juin 2026.
Agde
JOUTES LANGUEDOCIENNES
Place de la Marine Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tournois de joutes.
Critérium du Pavois agathois.
Défilé suivi du tournoi de joutes languedociennes .
Place de la Marine Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 81 37 09 37 mouy34@gmail.com
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English : JOUTES LANGUEDOCIENNES
Jousting tournaments.
Pavois agathois criterium.
L’événement JOUTES LANGUEDOCIENNES Agde a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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