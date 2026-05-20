LA KICK’S DAY 2026 Agde
LA KICK’S DAY 2026 Agde samedi 6 juin 2026.
Agde
LA KICK’S DAY 2026
boulevard des Hellènes Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Un Open désormais célèbre à Agde organisé par la Ligue Occitanie de Kickboxing et Disciplines Associées.
Catégories
De pré-poussin à vétéran, pour le Light Contact sur tatami.
De junior à senior classe A, sur ring.
Des disciplines comme le Low-Kick, le Kick Light, le Pancrace Combat seront pratiquées.
Le week-end battra son plein le samedi après-midi avec, à partir de 14h et pour une trentaine de minutes, une présentation de handiboxe.
HORAIRES
Vendredi 5 juin Pesée au Palais des Sports de 18h00 à 20h30.
Samedi 6 juin De 9h30 à 18h30 (avec pause 13-14h).
Dimanche 7 juin De 9h30 à 14h (jusqu’à 16h selon avancée des combats). .
boulevard des Hellènes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 61 77 73 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A now-famous Open in Agde organized by the Ligue Occitanie de Kickboxing et Disciplines Associées.
L’événement LA KICK’S DAY 2026 Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- “GOÛTER DE L’ART” LE FAUVISME AU XXÈME SIÈCLE Agde 23 mai 2026
- SORTIE NATURE PLANTES COMESTIBLES DU PETIT BAGNAS ET BUFFET SAUVAGE Maison de la Réserve Agde 23 mai 2026
- LA NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES MUSÉE DE L’EPHÈBE & MUSÉE AGATHOIS LE CAP D’AGDE Agde 23 mai 2026
- Spectacle récit « Dans le jardin des dieux », Musée de l’Ephèbe et d’archéologie sous-marine, Agde 23 mai 2026
- « Le Musée entre en scène ! », Musée agathois Jules Baudou, Agde 23 mai 2026