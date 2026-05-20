Agde

LA KICK’S DAY 2026

boulevard des Hellènes Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Un Open désormais célèbre à Agde organisé par la Ligue Occitanie de Kickboxing et Disciplines Associées.

Catégories

De pré-poussin à vétéran, pour le Light Contact sur tatami.

De junior à senior classe A, sur ring.

Des disciplines comme le Low-Kick, le Kick Light, le Pancrace Combat seront pratiquées.

Le week-end battra son plein le samedi après-midi avec, à partir de 14h et pour une trentaine de minutes, une présentation de handiboxe.

HORAIRES

Vendredi 5 juin Pesée au Palais des Sports de 18h00 à 20h30.

Samedi 6 juin De 9h30 à 18h30 (avec pause 13-14h).

Dimanche 7 juin De 9h30 à 14h (jusqu’à 16h selon avancée des combats). .

boulevard des Hellènes Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 61 77 73 23

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English :

A now-famous Open in Agde organized by the Ligue Occitanie de Kickboxing et Disciplines Associées.

L’événement LA KICK’S DAY 2026 Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34