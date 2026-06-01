Balade découverte – Verger & Jardin, Château Laurens, Agde

Balade découverte – Verger & Jardin Samedi 6 juin, 10h45, 14h45, 16h45 Château Laurens Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:45:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:45:00+02:00

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », partez pour une balade commentée d’environ une heure à la découverte des jardins du château Laurens et du verger du parc de Belle Isle.

Accompagnés d’une paysagiste et d’un guide-conférencier, explorez ces lieux emblématiques de la vie agathoise sous un nouveau regard. Cette promenade est l’occasion de mieux comprendre l’histoire des sites, le projet imaginé par Emmanuel Laurens au début du XXᵉ siècle, ainsi que les choix paysagers qui accompagnent aujourd’hui la recomposition des jardins et du parc : préservation de la biodiversité, gestion environnementale, accueil du public et valorisation du patrimoine végétal.

Une découverte sensible et enrichissante entre patrimoine, paysage et nature.

Samedi 6 juin

10h45 : promenade dans les jardins du château Laurens

14h45 : promenade dans les jardins du château Laurens

16h45 : promenade dans le verger de Belle Isle

Château Laurens Domaine de Belle-Isle, avenue Raymond Pitet 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 0971005300 https://www.chateaulaurens-agde.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaulaurens-agde.fr/ »}] Le château Laurens, à la fois villa palatiale et temple antiquisant, fut édifié sur le domaine de Belle-Isle, à Agde. Bordé par le fleuve Hérault et le canal du Midi, entouré d’un vaste parc de douze hectares, il a été construit à partir de 1898 pour Emmanuel Laurens, voyageur éclairé et rêveur impénitent, qui partageait avec Pierre Loti la tentation des pays lointains. Sa demeure tout en couleurs est faite de boiseries délicates, de céramiques, de peintures et des reflets de la lumière qui inonde les différentes pièces au fil de la journée. A mi-chemin entre romantisme fin de siècle et modernisme triomphant, l’architecture audacieuse du lieu, l’agencement et le mobilier mettent en scène un cadre de vie exotique où se succèdent, sur 1 400 mètres carrés, différents espaces inspirés par les voyages en Orient du propriétaire et son goût pour l’Art nouveau. Un véritable joyau classé Monument historique, désormais restauré et ouvert au public.

Accessible depuis le parc de Belle-Isle, le jardin historique du château Laurens est une ode à la déambulation et à la contemplation. Reliés par un discret ruisseau, deux plans d’eau dessinent des allées serpentines et ouvrent autant de perspectives sur le monument que sur le fleuve Hérault et sa petite cascade. Fermeture hebdomadaire le lundi

Du 1er décembre au 31 mars : 10h – 17h du mercredi au dimanche

Du 1er avril au 31 mai : 9h30 – 18h

Du 1er juin au 30 septembre : 9h30 – 19h00

Du 1er octobre au 30 novembre : 9h30 – 18h

Fermeture le 1er mai, 25 décembre et le 1er janvier

Dernier accès à la billetterie-boutique et jardin historique : 30 minutes avant la fermeture

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », partez pour une balade commentée d’environ une heure à la découverte des jardins du château Laurens et du verger du parc de Belle Isle.

Jardin château Laurens© Jérome Bosc, Ville d’Agde