PANIQUE AU MINISTÈRE Rond point du Carré d’As Agde

Agde

PANIQUE AU MINISTÈRE

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

La joyeuse galaxie de personnages de Panique Au Ministère reprend du service.

La joyeuse galaxie de personnages de Panique Au Ministère reprend du service.

Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !

En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports !

Sur un coup de tête (et à 3 mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle !

En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…

Pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco

Mise en scène de Guillaume Mélanie

Distribution

Philippe Chevallier

Marie-Hélène Lentini

Jennifer Lauret

Charlotte Gouillon

Nathan Martin

Lucie Cottin

Billetterie

Office du Tourisme

-d’Agde du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14hà 17h30 (CB uniquement)

-Cap d’Agde du lundi au samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (espèces ou CB)

-Pézenas du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (espèces ou CB)

– Vias du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (CB ou espèces)

en ligne

https://reservation.capdagde.com/le-kangourou-a-bretelles-theatre.html

ou sur place, au Palais des Congrès, 1h avant la représentation

#TEMPSFORT

#PRINTEMPS .

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04 contact@capdagde.com

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English :

The happy galaxy of characters from Panique Au Ministère is back in action.

L’événement PANIQUE AU MINISTÈRE Agde a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34