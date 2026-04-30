PANIQUE AU MINISTÈRE Rond point du Carré d’As Agde
PANIQUE AU MINISTÈRE Rond point du Carré d’As Agde lundi 22 juin 2026.
Agde
PANIQUE AU MINISTÈRE
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
La joyeuse galaxie de personnages de Panique Au Ministère reprend du service.
La joyeuse galaxie de personnages de Panique Au Ministère reprend du service.
Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque !
En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports !
Sur un coup de tête (et à 3 mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle !
En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Pièce de Guillaume Mélanie et Jean Franco
Mise en scène de Guillaume Mélanie
Distribution
Philippe Chevallier
Marie-Hélène Lentini
Jennifer Lauret
Charlotte Gouillon
Nathan Martin
Lucie Cottin
Billetterie
Office du Tourisme
-d’Agde du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14hà 17h30 (CB uniquement)
-Cap d’Agde du lundi au samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (espèces ou CB)
-Pézenas du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (espèces ou CB)
– Vias du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (CB ou espèces)
en ligne
https://reservation.capdagde.com/le-kangourou-a-bretelles-theatre.html
ou sur place, au Palais des Congrès, 1h avant la représentation
#TEMPSFORT
#PRINTEMPS .
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04 contact@capdagde.com
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English :
The happy galaxy of characters from Panique Au Ministère is back in action.
L’événement PANIQUE AU MINISTÈRE Agde a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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