Marval

Concert Cécile Leleux et Julien Opic

Eglise Marval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Cécile Leleux, mezzo-soprano, sera accompagnée au piano par Julien Opic. Amour, sagesse, folie, paix ! A travers les mélodies du monde .

Eglise Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 04

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English : Concert Cécile Leleux et Julien Opic

L’événement Concert Cécile Leleux et Julien Opic Marval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin