Concert Cécile Leleux et Julien Opic Marval
Concert Cécile Leleux et Julien Opic Marval vendredi 17 juillet 2026.
Marval
Concert Cécile Leleux et Julien Opic
Eglise Marval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Cécile Leleux, mezzo-soprano, sera accompagnée au piano par Julien Opic. Amour, sagesse, folie, paix ! A travers les mélodies du monde .
Eglise Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 71 04
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English : Concert Cécile Leleux et Julien Opic
L’événement Concert Cécile Leleux et Julien Opic Marval a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin
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