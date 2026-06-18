Marval

Vide-grenier de Milhaguet

Milhaguet Marval Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

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Milhaguet Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 19 04 91

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English : Vide-grenier de Milhaguet

L’événement Vide-grenier de Milhaguet Marval a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin