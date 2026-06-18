Vide-grenier de Milhaguet Marval
Vide-grenier de Milhaguet Marval dimanche 2 août 2026.
Marval
Vide-grenier de Milhaguet
Milhaguet Marval Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
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Milhaguet Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 19 04 91
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English : Vide-grenier de Milhaguet
L’événement Vide-grenier de Milhaguet Marval a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Ouest Limousin
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