Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval

Marval

Jeu de plateau réseaux

Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Organisez une résistance de proximité, au sein d’un petit groupe, afin de contrer l’ennemi. .

Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 22 97 19 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Jeu de plateau réseaux

L’événement Jeu de plateau réseaux Marval a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin