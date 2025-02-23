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Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval

Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval

Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Le Bourg

Ville : 87440 Marval

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Marval

Jeu de plateau réseaux

Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Organisez une résistance de proximité, au sein d’un petit groupe, afin de contrer l’ennemi.   .

Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 22 97 19  mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Jeu de plateau réseaux

L’événement Jeu de plateau réseaux Marval a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin

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