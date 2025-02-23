Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval
Jeu de plateau réseaux Médiathèque Marval vendredi 26 juin 2026.
Marval
Jeu de plateau réseaux
Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Organisez une résistance de proximité, au sein d’un petit groupe, afin de contrer l’ennemi. .
Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 22 97 19 mediatheques@ouestlimousin.com
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English : Jeu de plateau réseaux
L’événement Jeu de plateau réseaux Marval a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Ouest Limousin
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