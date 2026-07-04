Concert Cellodan Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Concert Cellodan Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le Gramophone vous propose un concert de Violoncelle Solo Orchestral, le Vendredi 28 Août.

Concert Cellodan -Violoncelle Solo Orchestral.

Ce soir à la guinguette Cuisine Créole .

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone presents a solo cello and orchestra concert on Friday, August 28.

L’événement Concert Cellodan Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis