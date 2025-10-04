Concert Central Park Band Tribute to Simon & Garfunkel rue du Colonel Cazal Sarreguemines
Concert Central Park Band Tribute to Simon & Garfunkel rue du Colonel Cazal Sarreguemines samedi 4 octobre 2025.
Concert Central Park Band Tribute to Simon & Garfunkel
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle
Le Rotary club de Sarreguemines vous propose de revivre le merveilleux concert d’adieu de Simon & Garfunkel à Central Park, un spectacle du talentueux groupe Central Park Band et un entracte avec boissons.
Billets en vente de l’Office du tourisme de SarregueminesTout public
30 .
rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est rotary-sarreguemines@netc.fr
English :
The Rotary Club of Sarreguemines invites you to relive Simon & Garfunkel’s wonderful farewell concert in Central Park, with a performance by the talented Central Park Band and an intermission with drinks.
Tickets on sale from the Sarreguemines Tourist Office
German :
Der Rotary Club Sarreguemines bietet Ihnen die Möglichkeit, das wunderbare Abschiedskonzert von Simon & Garfunkel im Central Park noch einmal zu erleben. Dazu gibt es eine Show der talentierten Central Park Band und eine Pause mit Getränken.
Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Sarreguemines
Italiano :
Il Rotary Club di Sarreguemines vi invita a rivivere il meraviglioso concerto di addio di Simon & Garfunkel a Central Park, con l’esibizione della talentuosa Central Park Band e un intervallo per un drink.
I biglietti sono in vendita presso l’Ufficio del Turismo di Sarreguemines
Espanol :
El Rotary Club de Sarreguemines le invita a revivir el maravilloso concierto de despedida de Simon & Garfunkel en Central Park, con la actuación de la talentosa Central Park Band y un intervalo de bebidas.
Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Sarreguemines
