Concert Central Park Band Tribute to Simon & Garfunkel rue du Colonel Cazal Sarreguemines

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:30:00

2025-10-04

Le Rotary club de Sarreguemines vous propose de revivre le merveilleux concert d’adieu de Simon & Garfunkel à Central Park, un spectacle du talentueux groupe Central Park Band et un entracte avec boissons.

Billets en vente de l’Office du tourisme de SarregueminesTout public

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est rotary-sarreguemines@netc.fr

English :

The Rotary Club of Sarreguemines invites you to relive Simon & Garfunkel’s wonderful farewell concert in Central Park, with a performance by the talented Central Park Band and an intermission with drinks.

Tickets on sale from the Sarreguemines Tourist Office

German :

Der Rotary Club Sarreguemines bietet Ihnen die Möglichkeit, das wunderbare Abschiedskonzert von Simon & Garfunkel im Central Park noch einmal zu erleben. Dazu gibt es eine Show der talentierten Central Park Band und eine Pause mit Getränken.

Kartenverkauf beim Fremdenverkehrsamt von Sarreguemines

Italiano :

Il Rotary Club di Sarreguemines vi invita a rivivere il meraviglioso concerto di addio di Simon & Garfunkel a Central Park, con l’esibizione della talentuosa Central Park Band e un intervallo per un drink.

I biglietti sono in vendita presso l’Ufficio del Turismo di Sarreguemines

Espanol :

El Rotary Club de Sarreguemines le invita a revivir el maravilloso concierto de despedida de Simon & Garfunkel en Central Park, con la actuación de la talentosa Central Park Band y un intervalo de bebidas.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Sarreguemines

