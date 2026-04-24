Concert, Centre culturel – Théâtre des Mazades, Toulouse
Concert, Centre culturel – Théâtre des Mazades, Toulouse mardi 16 juin 2026.
Concert Mardi 16 juin, 19h00 Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00
Concert de fin d’année Play Music Variations 3 et 4 des Elèves du site La Vache.
Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}]
Concert Play Music Variations 3 et 4
© NC
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