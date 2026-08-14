Concert Challans Comedy Club Les terrasses du Graon Saint-Vincent-sur-Graon

vendredi 25 septembre 2026 · Les terrasses du Graon · Saint-Vincent-sur-Graon

Informations pratiques

Saint-Vincent-sur-Graon

Concert Challans Comedy Club

Les terrasses du Graon 14 rue du lac Saint-Vincent-sur-Graon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

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Les terrasses du Graon 14 rue du lac Saint-Vincent-sur-Graon 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 61 32

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English :

L’événement Concert Challans Comedy Club Saint-Vincent-sur-Graon a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral