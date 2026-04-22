La Bernerie-en-Retz

Concert Chanson d’occasion

Esplanade Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez partager un bon moment et danser lors du concert avec le groupe Chanson d’occasion à la Bernerie-en-Retz.

Un trio incontournable, redonne vie aux classiques de la chanson populaire avec une touche unique et enjouée. Jen, François et Manolo, experts en reprise créatives, réinventent ces morceaux intemporels en les habillant de Jazz Manouche et Electro Swing. Le groupe s’emploie à moderniser vos chansons préférées, alliant humour et virtuosité. Préparez-vous à danser et à chanter avec eux, car leur objectif est clair : faire en sorte que le Jazz survive.

(En cas de mauvais temps le spectacle aura lieu sous la Halle)

Infos pratiques

le concert est gratuit

on en profite pour prendre un verre dans les bars aux alentours

un petit tour de manège avec les enfants ? C’est à côté.

on prend une petit laine si la soirée est fraiche, mais en dansant ça devrait aller mieux !

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Esplanade Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Come and share a good time and dance at the concert with the group Chanson d’occasion in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Concert Chanson d’occasion La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-22 par I_OT Pornic