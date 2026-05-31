Concert chanson française avec Melidja au Lauditorium.info, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Concert chanson française avec Melidja au Lauditorium.info Mercredi 15 juillet, 19h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T19:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/44708df3 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment unique avec Melidja lors d’un concert de chanson française métisse à La Magdelaine-sur-Tarn. Dans le cadre chaleureux du Lauditorium.info, laissez-vous emporter par les mélodies poétiques et les rythmes afro descendants de cette artiste singulière. Accompagnée de sa bassiste, Melidja vous propose un voyage sonore entre piano classique, néo soul et hip hop. Un concert intimiste qui promet délicatesse et énergie, dans une ambiance conviviale où chaque note résonne comme un partage. Les places sont limitées pour ce rendez-vous rare et précieux. 15 juillet 2026 Lauditorium.info ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Concert chanson française à La Magdelaine-sur-Tarn, 15 juillet Hormur Musique