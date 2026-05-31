Concert de Melidja à Lauditorium.info le 12 juillet 2026, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Concert de Melidja à Lauditorium.info le 12 juillet 2026 Dimanche 12 juillet, 17h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T17:00:00+02:00 – 2026-07-12T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/1b2825f7 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Découvrez un moment unique à Lauditorium.info avec Melidja ! Le 12 juillet 2026, plongez dans l’univers métissé de la chanson française, où se mêlent les harmonies du piano jazz, de la neo soul et du hip hop. Accompagnée de sa bassiste, Melidja vous propose une performance intimiste, pleine de mélancolie et de joie. Ne manquez pas cette occasion de vivre un concert qui fusionne tradition et modernité dans un cadre chaleureux et accueillant. Les places sont limitées, alors n’attendez plus pour réserver. 12 juillet 2026 Lauditorium.info ️ À partir de 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Concert intimiste avec Melidja à La Magdelaine-sur-Tarn, 12 juillet. Hormur Musique