Concert intimiste avec Jonathan Goyvaertz à Lauditorium.info, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Concert intimiste avec Jonathan Goyvaertz à Lauditorium.info Vendredi 10 juillet, 21h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/645a63cb (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale qui sort de l’ordinaire? Rejoignez Jonathan Goyvaertz pour un concert intimiste à La Magdelaine-sur-Tarn. Dans l’atmosphère chaleureuse de Lauditorium.info, laissez-vous emporter par ses chansons françaises élégantes et sensibles. Accompagné de sa guitare, Jonathan partage des histoires où la mélancolie douce côtoie un humour subtil. Ce moment de partage unique est une belle occasion de découvrir et de soutenir un artiste talentueux dans un cadre convivial. Ne manquez pas cette expérience éphémère et authentique. 10 juillet 2026 Lauditorium.info ️ À partir de 8 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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