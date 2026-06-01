Concert de Roman Cazal chez Alain à La Magdelaine-sur-Tarn, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Concert de Roman Cazal chez Alain à La Magdelaine-sur-Tarn Samedi 4 juillet, 18h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/799837ce (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre une soirée unique à La Magdelaine-sur-Tarn avec le concert classique de Roman Cazal, violoncelliste de renom. Dans l’ambiance chaleureuse de chez Alain, plongez dans un voyage musical où les chefs-d’œuvre de la musique classique prennent vie. Que vous soyez amateur ou néophyte, ce moment privilégié est une invitation à l’écoute attentive, entouré d’un petit groupe d’enthousiastes. Ne manquez pas cette occasion rare de découvrir le violoncelle sous toutes ses facettes, du solo au trio. 4 juillet 2026 Chez Alain, La Magdelaine-sur-Tarn ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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Concert violoncelle intimiste à La Magdelaine, 4 juillet, 10€ Hormur Musique