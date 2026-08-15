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AGENDA · Périgueux

Concert Chant chorale Périgueux

samedi 21 novembre 2026 · Périgueux

Concert Chant chorale Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
Centre-ville de Périgueux
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Concert Chant chorale

Centre-ville de Périgueux Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Concert sur le marché dans le cadre d’un échange entre Amal’gamme et des chorales angevines.   .

Centre-ville de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   amalgamme240@gmail.com

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English : Concert Chant chorale

L’événement Concert Chant chorale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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