Informations pratiques

Périgueux

Concert Chant chorale

Centre-ville de Périgueux Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Concert sur le marché dans le cadre d’un échange entre Amal’gamme et des chorales angevines. .

Centre-ville de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amalgamme240@gmail.com

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English : Concert Chant chorale

L’événement Concert Chant chorale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux