AGENDA · Périgueux
Concert Chant chorale Périgueux
samedi 21 novembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert Chant chorale
Centre-ville de Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Concert sur le marché dans le cadre d’un échange entre Amal’gamme et des chorales angevines. .
Centre-ville de Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine amalgamme240@gmail.com
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English : Concert Chant chorale
L’événement Concert Chant chorale Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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