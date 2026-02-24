Concert Chanter la Poésie Espagnole Médiathèque Manufacture Nancy

Concert Chanter la Poésie Espagnole

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

2026-03-15

Avec Célia Pierre (chant) et Isabelle Aubert (piano).

Partez à la découverte de l’âme du peuple espagnol à travers des poèmes chantés vibrants !

Des letrillas populaires, simples et pleines de charme, côtoient les textes de grands écrivains. De Falla, Turina et Nin à la création contemporaine avec Laura Vega et Guillermo Iriarte, ce programme célèbre la richesse et la vitalité de la poésie musicale espagnole.

Dans le cadre du Printemps des Poètes.Tout public

Médiathèque Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

English :

With Célia Pierre (vocals) and Isabelle Aubert (piano).

Discover the soul of the Spanish people through vibrant sung poems!

Popular letrillas, simple and full of charm, rub shoulders with texts by great writers. From Falla, Turina and Nin to contemporary works by Laura Vega and Guillermo Iriarte, this program celebrates the richness and vitality of Spanish musical poetry.

As part of the Printemps des Poètes festival.

