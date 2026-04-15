Concert : chants du monde, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Concert : chants du monde Dimanche 10 mai, 17h30 Espace la Fare Alais Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T17:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T17:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Avec les chorales “Terra Memoria” et “En Chantant”. Concert Chorale