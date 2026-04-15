Concert : chants du monde, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues
Concert : chants du monde, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues dimanche 10 mai 2026.
Concert : chants du monde Dimanche 10 mai, 17h30 Espace la Fare Alais Gard
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T17:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T17:30:00+02:00 – 2026-05-10T18:30:00+02:00
Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie
Avec les chorales “Terra Memoria” et “En Chantant”. Concert Chorale
À voir aussi à Saint-Martin-de-Valgalgues (Gard)
- Repas solidaire du CREC, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues 15 avril 2026
- Hard enduro : 24MX AlesTrem, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues 17 avril 2026
- Élection de Modèle Élégance France 2026, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues 25 avril 2026
- Soirée dansante, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues 25 avril 2026
- Vide-grenier, Espace Henri Polge, Saint-Martin-de-Valgalgues 26 avril 2026