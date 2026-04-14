Course de karting caritative, Pôle Mécanique Alès-Cévennes, Saint-Martin-de-Valgalgues

Course de karting caritative Samedi 9 mai, 08h15 Pôle Mécanique Alès-Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T08:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T08:15:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Inscription par mail.

Pôle Mécanique Alès-Cévennes Valat de Fontanes, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie 04 66 30 31 85 http://www.pole-mecanique.fr [{« type »: « email », « value »: « ctcommercial30@gmail.com »}]

Au profit de l’association “Unis pour guérir”, engagée dans la lutte contre le cancer. Remise du chèque à l’association. 2 courses de 2h, équipes de 2 à 6 pilotes (relais).