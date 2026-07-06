Concert Chants Migrateurs La Faye Lamongerie

Informations pratiques

Lamongerie

Concert Chants Migrateurs

La Faye Chapelle Notre-Dame Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une nouvelle soirée culturelle et musicale dans un cadre d’exception.

Venez découvrir “Chants Migrateurs”, une création musicale originale portée par Ahmed Suwayd et Olivier Payrat, deux artistes qui mêlent leurs univers et leurs influences autour d’un voyage musical empreint de poésie, de dialogue et d’émotion.

Réservations 06 80 42 86 02 ou 06 08 77 94 15.

Entrée en libre participation. .

La Faye Chapelle Notre-Dame Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 94 15

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English : Concert Chants Migrateurs

L’événement Concert Chants Migrateurs Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze