L’Impro Tour Mairie de Lamongerie Lamongerie
mercredi 5 août 2026 · Mairie de Lamongerie · Lamongerie
Informations pratiques
Lamongerie
L’Impro Tour
Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Spectacles en partenariat avec L’Improviste Café Théâtre de Brive-la-Gaillarde, dans le cadre de L’Impro Tour 2026 :
16h Les Missions de Monsieur G
Un spectacle interactif et familial, accessible dès 5 ans.
Durée 45 min
Tarif unique 8€
20h Point G
Un spectacle d’improvisation interactif pour les adolescents (à partir de 14 ans) et les adultes.
Durée 1h10
Tarif unique 10 €
Sur réservation. .
Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18
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English : L’Impro Tour
L’événement L’Impro Tour Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze