L’Impro Tour Mairie de Lamongerie Lamongerie

Informations pratiques

Lamongerie

L’Impro Tour

Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 16:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Spectacles en partenariat avec L’Improviste Café Théâtre de Brive-la-Gaillarde, dans le cadre de L’Impro Tour 2026 :

16h Les Missions de Monsieur G

Un spectacle interactif et familial, accessible dès 5 ans.

Durée 45 min

Tarif unique 8€

20h Point G

Un spectacle d’improvisation interactif pour les adolescents (à partir de 14 ans) et les adultes.

Durée 1h10

Tarif unique 10 €

Sur réservation. .

Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18

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English : L’Impro Tour

L’événement L’Impro Tour Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze