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AGENDA · Lamongerie

L’Impro Tour Mairie de Lamongerie Lamongerie

mercredi 5 août 2026 · Mairie de Lamongerie · Lamongerie

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Mairie de Lamongerie
Adresse
2 place de la Mairie
Ville
19510 Lamongerie
Département
Corrèze
Tarif

Lamongerie

L’Impro Tour

Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 16:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Spectacles en partenariat avec L’Improviste Café Théâtre de Brive-la-Gaillarde, dans le cadre de L’Impro Tour 2026 :

16h Les Missions de Monsieur G
Un spectacle interactif et familial, accessible dès 5 ans.
Durée 45 min
Tarif unique 8€

20h Point G
Un spectacle d’improvisation interactif pour les adolescents (à partir de 14 ans) et les adultes.
Durée 1h10
Tarif unique 10 €

Sur réservation.   .

Mairie de Lamongerie 2 place de la Mairie Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18 

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English : L’Impro Tour

L’événement L’Impro Tour Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze