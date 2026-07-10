Concert Dany revient route du ruisseau des Forges Lamongerie

samedi 1 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie

Informations pratiques

Lamongerie

Concert Dany revient

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert à la buvette du plan d’eau.

Venez écouter ce que vous n’avez pas l’habitude d’entendre. Classiques incontournables de la chanson française et chansons pop-rock du répertoire anglo-saxon.

Entrée libre. .

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18

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English : Concert Dany revient

L’événement Concert Dany revient Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze