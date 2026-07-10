Concert Dany revient route du ruisseau des Forges Lamongerie
samedi 1 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie
Informations pratiques
Lamongerie
Concert Dany revient
route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Concert à la buvette du plan d’eau.
Venez écouter ce que vous n’avez pas l’habitude d’entendre. Classiques incontournables de la chanson française et chansons pop-rock du répertoire anglo-saxon.
Entrée libre. .
route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Dany revient
L’événement Concert Dany revient Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Lamongerie (Corrèze)
- Concert Chants Migrateurs La Faye Lamongerie 1 août 2026
- L’Impro Tour Mairie de Lamongerie Lamongerie 5 août 2026
- Musika Beach Party route du ruisseau des Forges Lamongerie 8 août 2026
- Méchoui Mairie de Lamongerie Lamongerie 16 août 2026