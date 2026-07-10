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Concert Dany revient route du ruisseau des Forges Lamongerie

samedi 1 août 2026 · route du ruisseau des Forges · Lamongerie

Concert Dany revient route du ruisseau des Forges Lamongerie

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
route du ruisseau des Forges
Adresse
Plan d'eau des Forges
Ville
19510 Lamongerie
Département
Corrèze
Tarif

Lamongerie

Concert Dany revient

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Concert à la buvette du plan d’eau.
Venez écouter ce que vous n’avez pas l’habitude d’entendre. Classiques incontournables de la chanson française et chansons pop-rock du répertoire anglo-saxon.
Entrée libre.   .

route du ruisseau des Forges Plan d’eau des Forges Lamongerie 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 46 18 

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English : Concert Dany revient

L’événement Concert Dany revient Lamongerie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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