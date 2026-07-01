CONCERT Chants polyphonique le Compeix Saint-Pierre-Bellevue

Informations pratiques

Saint-Pierre-Bellevue

CONCERT Chants polyphonique

le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Chants a cappella polyphonique des 19ème et 20ème siècle . Chef de chœur Thierry MEUNIER .

le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 22 43 51

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English : CONCERT Chants polyphonique

L’événement CONCERT Chants polyphonique Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Creuse Sud Ouest