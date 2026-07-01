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CONCERT Chants polyphonique le Compeix Saint-Pierre-Bellevue

samedi 18 juillet 2026 · le Compeix · Saint-Pierre-Bellevue

CONCERT Chants polyphonique le Compeix Saint-Pierre-Bellevue

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
le Compeix
Adresse
Eglise du COMPEIX
Ville
23460 Saint-Pierre-Bellevue
Département
Creuse
Tarif

Saint-Pierre-Bellevue

CONCERT Chants polyphonique

le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Chants a cappella polyphonique des 19ème et 20ème siècle . Chef de chœur Thierry MEUNIER   .

le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 22 43 51 

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English : CONCERT Chants polyphonique

L’événement CONCERT Chants polyphonique Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Creuse Sud Ouest

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