AGENDA · Saint-Pierre-Bellevue
CONCERT Chants polyphonique le Compeix Saint-Pierre-Bellevue
samedi 18 juillet 2026 · le Compeix · Saint-Pierre-Bellevue
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bellevue
CONCERT Chants polyphonique
le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Chants a cappella polyphonique des 19ème et 20ème siècle . Chef de chœur Thierry MEUNIER .
le Compeix Eglise du COMPEIX Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 22 43 51
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English : CONCERT Chants polyphonique
L’événement CONCERT Chants polyphonique Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Creuse Sud Ouest
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